Российский арбитр обслужит матч Евро между сборными Италии и Швейцарии

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.

Карасев будет работать на мачте в качестве главного судьи. До этого он был четвертым рефери во встрече между национальными командами Австрии и Северной Македонии, завершившейся со счетом 3:1.

Матч между Италией и Швейцарией пройдет 16 июня. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

В апреле Карасев работал на матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Германией и Северной Македонией. Тогда иностранные фанаты раскритиковали россиянина за спорные решения и предложили ему меньше пить водки.

В марте Карасев не последовал примеру находившихся на поле футболистов и не преклонил колено перед стартом матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».

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