Иностранные фанаты осудили арбитра из России и предложили ему меньше пить водки

Иностранные фанаты осудили работу российского арбитра Сергея Карасева в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Германией и Северной Македонией и предложили ему меньше пить водки. Комментарии доступны в Twitter журналиста Pepe Elías.

Пользователи раскритиковали Карасева за то, что тот не поставил пенальти в ворота Германии на 76-й минуте. По мнению фанатов, мяч попал в правую руку защитника Эмре Джана, однако арбитр не усмотрел нарушения. «Я бы не позволил ему судить даже матчи для детей до шести лет. Позор Сергею Карасеву!», «Думаю, Карасев перед матчем выпил водки. Он полностью потерялся», «ФИФА, увольте Сергея Карасева», — писали они.

Матч завершился победой македонцев со счетом 2:1. Германия потерпела в отборе к чемпионату мира первое за 20 лет поражение.

16 марта Карасев вместе с ассистентами не последовали примеру находившихся на поле футболистов и не преклонили колени перед стартом матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». В Госдуме поддержали решение судьи.