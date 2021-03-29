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Отказавшийся преклонить колено судья из России назначен на игру сборной Германии

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Сергей Карасев
Сергей Карасев
Фото: АГН «Москва»

Российская судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Германии и Северной Македонии. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча в рамках группы J пройдет в среду, 31 марта, в Дуйсбурге. Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым рефери назначен Владимир Москалев. Все судьи представляют Россию.

16 марта Карасев вместе с Демешко и Гаврилиным не последовали примеру находившихся на поле футболистов и не преклонили колени перед стартом матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан», по итогам двухматчевого противостояния англичане вышли в четвертьфинал.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений в борьбе с расизмом.


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