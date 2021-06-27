Стала известна первая четвертьфинальная пара Евро

Стала известна первая четвертьфинальная пара на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/4 финала Евро сборная Чехии встретится с национальной командой Дании. Матч пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 по московскому времени.

В 1/8 финала турнира чехи переиграли сборную Нидерландов со счетом 2:0. На 68-й минуте мяч забил полузащитник Томаш Голеш. На 80-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Патрик Шик. С 55-й минуты Чехия играла в большинстве: был удален защитник Нидерландов Матейс де Лигт.

Датчане 26 июня разгромили национальную команду Уэльса. Встреча прошла на стадионе «Йохан Кройфф» в Амстердаме и завершилась со счетом 4:0. Дублем отметился нападающий Каспер Дольберг, также забили защитник Йоаким Мэле и форвард Мартин Брейтуэйт.

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