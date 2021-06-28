Испания обыграла Хорватию в матче с восемью голами и вышла в 1/4 финала Евро

Испания одержала победу над Хорватией в матче с восемью забитыми голами в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 28 июня. Основное время поединка завершилось со счетом 3:3. У испанцев забили Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта и Ферран Торрес. У хорватов отличились Мислав Оршич и Марио Пашалич. Кроме того, автоголом отметился полузащитник сборной Испании Педри.

В овертайме дважды отличились испанцы. Голы на счету Альваро Мораты и Микеля Оярсабаля.

В четвертьфинале сборная Испании встретится с победителем пары Франция — Швейцария. Их матч начнется 28 июня в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и завершится 11 июля. Действующий обладатель титула — сборная Португалии — прекратила борьбу за победу на турнире.

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