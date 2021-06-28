Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высмеял игроков сборной России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высмеял игроков сборной России после вылета команды с чемпионата Европы. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен обратил внимание, что многие футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта, показав неудовлетворительные результаты. «Худшая команда чемпионата Европы, зато тренер — орденоносец. В экстазе пораздавали всем орденов и званий, а теперь стыдно. Но лишать некрасиво будет. Черчесов ни за что в жизни не откажется от ордена Александра Невского», — посчитал Канчельскис.

21 июня сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы после группового этапа. Команда проиграла сборной Дании в заключительном матче группового этапа с разгромным счетом 1:4 и потеряла шансы на участие в плей-офф.

Игроки сборной получили звания «заслуженный мастер спорта» (ЗМС) после чемпионата мира 2018 года. Там национальная команда дошла до стадии 1/4 финала. После этого серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский посчитали присвоение званий несправедливым.



