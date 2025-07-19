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03:08, 19 июля 2025Мир

Украинцы столкнулись с новой проблемой в Польше

Le Figaro: 38% поляков заявили, что им не нравятся украинские беженцы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Украинские беженцы удивлены изменившимся к ним отношением со стороны жителей Польши. Об этом написала французская газета Le Figaro.

Представитель «Украинского дома» в Варшаве Александр Пестриков заявил, что для беженцев, приехавших в Польшу в 2022 году, шок будет колоссальным». Издание напоминает, что в этом году Польша приняла почти миллион беженцев. Однако страна столкнулась с проблемой интеграции: 38 процентов поляков заявили, что им не нравятся украинцы, а положительно к ним отнеслись только 30 процентов граждан.

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«[Произошло] снижение на 10 пунктов по сравнению с предыдущим годом и на 21 пункт по сравнению с 2023 годом», — отмечается в статье.

Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что неработающие граждане Украины в Польше не должны иметь те же социальные права, что и поляки. По его мнению, те украинцы, которые работают в Польше и строят польскую экономику, могут пользоваться всеми гражданскими правами, которые им положены.

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