Появились детали посещения российским фанатом матча с участием сборной Украины

Появились детали посещения российским фанатом матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции. Они приводятся на YouTube-канале «Бомбардир».

В интервью источнику мужчина рассказал, что родился в Туле, однако затем переехал в Шотландию. На стадион в Глазго он прибыл, чтобы поболеть за сборную Украины. Фанат отметил, что русские поддерживают украинцев, добавив, что ему некого бояться на трибунах. В это время он находился в окружении украинских фанатов, которые вели себя дружелюбно.

Ранее 30 июня Telegram-канал Baza показал кадры, запечатлевшие нападение на болельщика в майке российской сборной. После этого депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова осудила украинских фанатов.

Сборная Украины одержала победу над Швецией со счетом 2:1 в дополнительное время. В четвертьфинале турнира ей предстоит матч против команды Англии.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



