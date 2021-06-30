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В Госдуме осудили нападение украинских фанатов на российского болельщика

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Фото: Robert Perry / Reuters

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выступила с осуждением украинских фанатов, напавших на болельщика в майке российской сборной. Об этом сообщает «Газета.ру».

Парламентарий допустила, что инциденту предшествовала перебранка между болельщиками. «Это неправильно. Он же не болел против Украины», — заметила Журова.

Ранее 30 июня Telegram-канал Baza показал кадры, запечатлевшие нападение на молодого человека в майке сборной России. Инцидент произошел на трибунах стадиона в Глазго, где в рамках 1/8 финала встречались команды Украины и Швеции. В результате потасовки майку сборной России порвали.

Сборная Украины преодолела 1/8 финала Евро. В четвертьфинале турнира ей предстоит матч против команды Англии.


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