Швейцарский фанат за минуту испытал противоположные эмоции и стал героем мемов

Фанат сборной Швейцарии по футболу за минуту испытал противоположные эмоции, наблюдая за матчем 1/8 финала чемпионата Европы против команды Франции, и стал героем мемов. Видео доступно в Twitter УЕФА.

Сначала болельщика запечатлели на последних минутах основного времени при счете 3:2 в пользу французов, когда забитый Марио Гаврановичем мяч был отменен из-за положения вне игры. На кадрах он в отчаянии держится за голову. Однако через минуту швейцарец снял с себя футболу и закричал от радости, так как Гаврановичу своим голом удалось перевести игру в дополнительное время.

В комментариях фанаты посвятили мужчине мемы, сравнили его с Гарри Поттером и рисовали его портрет.



(Я жил в Швейцарии пять лет и это самое эмоциональное поведение швейцарцев, что я видел)

Сборная Швейцарии одержала победу над Францией ранее 29 июня. Основное время игры завершилось со счетом 3:3, при этом до 81-й минуты французы вели 3:1. Швейцарцы оказались сильнее в серии пенальти — 5:4. Решающий удар от нападающего Килиана Мбаппе отбил вратарь Янн Зоммер.

Победа вывела швейцарцев в четвертьфинал, где команда встретится с Испанией.