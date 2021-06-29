Вратарь Швейцарии предложил Роберту де Ниро сыграть его после отбитого пенальти

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер прокомментировал победу команды над Францией в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Его слова приводит Spox.

Зоммер заявил, что встреча против французов была похожа на голливудский фильм, поэтому он должен позвонить актеру Роберту де Ниро и предложить сыграть его в фильме, посвященному этой игре. Он посчитал, что Франция вела себя высокомерно при счете 3:1, что позволило его команде отыграться. «Это история. Никто в нас не верил, но мы поклялись и сказали, что дойдем до конца», — подытожил футболист.

Сборная Швейцарии одержала победу над Францией ранее 29 июня. Основное время игры завершилось со счетом 3:3, при этом до 81-й минуты французы вели 3:1. Швейцарцы оказались сильнее в серии пенальти — 5:4. Решающий удар от нападающего Килиана Мбаппе отбил Зоммер. После матча француз извинился за свою ошибку.

Победа вывела швейцарцев в четвертьфинал, где команда встретится с Испанией.