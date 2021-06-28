Франция проиграла в серии пенальти Швейцарии и вылетела с Евро

Сборная Франции проиграла Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 28 июня. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В составе французов дублем отметился Карим Бензема, еще один мяч на свой счет записал Поль Погба. У швейцарцев дважды отличился Харис Сеферович, еще один гол забил Марио Гавранович.

В овертайме зрители не увидели голов, а в серии пенальти были сильнее швейцарцы — 5:4. Единственный промах допустил самый дорогой игрок мира Килиан Мбаппе.

Победа вывела швейцарцев в четвертьфинал, где команда встретится с Испанией.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и завершится 11 июля. Действующий обладатель титула — сборная Португалии — прекратила борьбу за победу на турнире.