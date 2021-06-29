Мбаппе выступил с заявлением после нереализованного пенальти в ворота Швейцарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в Instagram выступил с заявлением после нереализованного пенальти в ворота национальной команды Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Форвард извинился за свои действия, ответив, что хотел помочь команде и теперь не сможет уснуть из-за случившегося. «Будет очень трудно перевернуть эту страницу. Огромное разочарование из-за того, что мы вылетели, не сумев достичь нашей цели», — добавил он. Футболист поздравил швейцарцев и пожелал им удачи.

Сборная Франции проиграла Швейцарии ранее 29 июня. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В составе французов дублем отметился Карим Бензема, еще один мяч на свой счет записал Поль Погба. У швейцарцев дважды отличился Харис Сеферович, еще один гол забил Марио Гавранович. В серии пенальти были сильнее швейцарцы — 5:4. Единственный промах допустил Мбаппе.

Победа вывела швейцарцев в четвертьфинал, где команда встретится с Испанией.