Сборная Франции сыграла вничью с Венгрией в матче второго тура чемпионата Европы

Сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Венгрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Будапеште на «Пушкаш Арене» и завершилась со счетом 1:1. На второй добавленной к первому тайме минуте голом отличился защитник Венгрии Аттила Фиола. На 66-й минуте Франция сравняла счет благодаря забитому мячу нападающего Антуана Гризманна.

В первом тайме капитан сборной Венгрии Адам Салаи покинул поле из-за теплового удара. Футболист потерял сознание, после чего ему вызвали бригаду медиков и отправили в раздевалку. Отмечалось, что встреча проходила в Будапеште при 30-градусной жаре.

После двух матчей Франция набрала четыре очка и лидирует в группе F. Венгры занимают третье место с одним очком. Две другие команды группы — Португалия и Германия — проведут встречу 19 июня в 19:00 по московскому времени.

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