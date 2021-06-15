Франция обыграла Германию в центральном матче первого тура группового этапа Евро

Сборная Франции обыграла сборную Германии в центральном матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 15 июня, в Мюнхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. В первом тайме в составе бундестим автоголом отметился Матс Хуммельс. Во второй половине игры зрители не увидели забитых мячей.

После первого тура французы занимают второе место в группе F, немцы расположились на третьей позиции. Квартет возглавляет команда Португалии, а замыкают его венгры.

Встреча Германии с Францией завершила первый тур группового этапа Евро. В среду, 16 июня, сборные начнут проводить вторые матчи на турнире.