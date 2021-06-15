Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 против Венгрии форвард отметился дублем, что позволило ему довести количество голов в финальной стадии турнира до 11.

Португалец обошел бывшего футболиста сборной Франции Мишеля Платини. Перед стартом нынешнего турнира Роналду делил с ним первое место по количеству мячей на турнире.

Встреча с Венгрией прошла во вторник, 15 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу Португалии. Выйдя в стартовом составе на этот матч, Роналду установил еще один рекорд. Ранее ни одному футболисту не удавалось сыграть на пяти чемпионатах Европы.