Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию в первом матче на Евро

Португалия разгромила Венгрию в первом матче на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 15 июня, в Будапеште и завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев. В составе победителей голом отметился Рафаэль Геррейеро, а Криштиану Роналду оформил дубль. Все мячи победители забили в последние десять минут матча.

В параллельной игре в рамках группы F встретятся Германия и Франция. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Португалия — действующий чемпион Европы. В финале турнира 2016 года команда победила Францию.