Футболист отпраздновал гол нецензурной бранью и попал под расследование УЕФА

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович отпраздновал гол в ворота национальной команды Северной Македонии нецензурной бранью и попал под расследование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В УЕФА заявили, что для изучения произошедшего был назначен инспектор. Он проведет расследования инцидента с участием Арнаутовича, который произошел в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Матч между Австрией и Северной Македонией прошел 13 июня и завершился со счетом 3:1. На последних минутах встречи Арнаутович забил мяч и был обвинен в том, что оскорбил игрока соперника Эгзона Бейтулаи. Якобы он сказал: «Я **** твою албанскую мать (Бейтулаи имеет албанские корни, а Арнаутович — сербские — прим. «Ленты.ру»)».

Позднее Арнаутович извинился в Instagram, заявив, что на него повлияли эмоции от победы. Он подчеркнул, что не является расистом и у него есть друзья почти в каждой стране.