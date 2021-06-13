УЕФА осудил освиставших за преклонение колена сборную Бельгии российских фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил российских фанатов, освиставших сборную Бельгии за преклонение колена, сообщает Hln.be.

«Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено», — заявили в УЕФА.

12 июня стало известно об отказе сборной России преклонять колено перед матчами. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что уважает это решение.

10 июня УЕФА призвал болельщиков отнестись с пониманием к акции в поддержку движения Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы-2020. «УЕФА придерживается нулевой терпимости к расизму», — заявил представитель организации.

Акция, в рамках которой футболисты по всему миру преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.