Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Форвард вышел на поле в стартовом составе в матче первого тура Евро-2020 против Венгрии. Для игрока это пятое европейское первенство в карьере. Ранее никому из футболистов не удавалось провести столько турниров.

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс входил в заявку команды на пяти чемпионатах Европы, однако выходил на поле только на трех из них.

Роналду также удерживает лидерство по количеству матчей, проведенных на Евро, — у него 22 игры. На втором месте находится завершивший карьеру полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер с 18 матчами.

На момент написания новости во встрече Португалии с Венгрией идет первая минута. Счет не открыт.