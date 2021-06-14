Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на слухи о своем будущем. Слова спортсмена передает Football Italia.

Роналду подчеркнул, что сосредоточен на выступлении на чемпионате Европы. «Я выступаю на самом высоком уровне уже 18 лет. Что будет завтра — меня уже не так беспокоит. Если бы даже мне было 18 или 19 лет, не думаю, чтобы я не спал, размышляя о продолжении карьеры. А мне уже 36. Останусь ли я в Турине? Сейчас это неважно», — отметил португалец.

«Сейчас я думаю только о Евро. Я хочу выиграть и сохранять положительный настрой с первого до последнего матча», — добавил Роналду.

Сборной Португалии проведет первый матч на чемпионате Европы 15 июня. Команде предстоит встреча с венграми. Также в группе с португальцами выступают Франция и Германия.

В мае сообщалось о том, что Роналду может покинуть «Ювентус» в том случае, если клуб не пробьется в ЛЧ. В качестве вариантов продолжения карьеры португальца назывались «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг». Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.