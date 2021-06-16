Несколько человек госпитализировали из-за парашютиста на матче Евро

A Greenpeace activist lands at Arena Munich with a parachute prior to the UEFA EURO 2020 group F preliminary round soccer match between France and Germany in Munich 😂 pic.twitter.com/UBlvQgIvuo — EURO 2020 (@UEFA_Euro_2021) June 15, 2021

Несколько человек были госпитализированы из-за посадки парашютиста на поле перед матчем чемпионата Европы по футболу между Францией и Германией. Об этом сообщает BBC Sport.

Кто именно пострадал, и каков характер и способ получения травм — не уточняется. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали поступок экстремала безрассудным и опасным, а также отметили, что с ним будут разбираться правоохранительные органы.

Инцидент произошел перед стартом встречи, которая проходила в Мюнхене во вторник, 15 июня. На парашюте был написан лозунг против загрязнения окружающей среды.

Победу в матче одержала сборная Франции. Единственный мяч в свои ворота забил защитник сборной Германии Маттс Хуммельс.