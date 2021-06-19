Футболист сборной Венгрии получил тепловой удар в матче чемпионата Европы

Нападающий и капитан сборной Венгрии Адам Салаи покинул поле во время матча группового этапа чемпионата Европы против Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит в Будапеште при 30-градусной жаре. Салаи упал на поле: арбитр вызвал бригаду медиков. После получения первой помощи 33-летний Салаи отправился в раздевалку. Из-за теплового удара он не смог продолжить выступление.

Матч проходит в рамках второго тура группового этапа. На счету Франции одна победа на Евро. Венгры в стартовом матче потерпели поражение.

Салаи известен по выступлениям за немецкие «Майнц 05», «Шальке 04» и «Хоффенхайм». В составе сборной Венгрии он провел 69 матчей и забил 23 гола.