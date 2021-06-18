Хорватия сыграла вничью с Чехией в матче чемпионата Европы

Хорватия сыграла вничью с Чехией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 18 июня, в Глазго и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда чехов Патрика Шика с пенальти хорваты ответили точным ударом Ивана Перишича.

Чехия благодаря ничьей набрала четыре очка и вышла на первое место в группе D. В активе хорватов одно очко, команда находится на третьей позиции.

В заключительном туре группового этапа Хорватия 22 июня сыграет с Шотландией. Чехия в тот же день встретится с Англией.