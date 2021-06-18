УЕФА прокомментировал информацию о переносе финала чемпионата Европы из Лондона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал информацию о переносе финала чемпионата Европы по футболу из Лондона в Будапешт. Об этом сообщает ТАСС.

В организации заявили, что решающий матч турнира пройдет на стадионе «Уэмбли». Отмечается, что о замене арены не может быть и речи. Об этом сообщает The Times.

Ранее 18 июня The Times сообщил, что УЕФА собирается поменять страну-хозяйку решающего матча из-за того, что Лондон не может предоставить гарантий большей заполняемости трибун и не хочет допускать на стадион официальных лиц УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) без необходимости проходить самоизоляцию по прибытии в страну. Отмечается, что Союз проинформировал о своих намерениях премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Финал Евро должен состояться 11 июля на стадионе «Уэмбли». Вместимость арены составляет 90 тысяч зрителей, однако на групповых матчах турнира могли присутствовать лишь 25 процентов зрителей. Власти Лондона хотели увеличить квоту к матчам плей-офф, так как на «Уэмбли» кроме финала пройдут два матча 1/8 финала турнира и полуфиналы.