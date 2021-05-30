Украинца из «Манчестер Сити» раскритиковали за игру в финале Лиги чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко за действия в финальной встрече Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщает Express.co.uk.

По его мнению, украинец неправильно действовал в эпизоде с пропущенным голом. Фердинанд отметил, что игрок должен был выдвинуться на полузащитника синих Кая Хаверца и играть с ним до конца. Действия Зинченко футболист назвал «ленивой защитой».

Игра прошла в Португалии и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Челси». Единственный мяч на 42-й минуте забил Хаверц.

«Челси» стал обладателем трофея во второй раз в своей истории. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. В 2008 году также в английском финале Еврокубка они не сумели переиграть «Манчестер Юнайтед».