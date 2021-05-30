Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение команды от лондонского «Челси» в финале Лиги чемпионов. Его слова приводятся на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Гвардиола заявил, что сделал все возможное для того, чтобы справиться с оборонительной структурой соперника. «В такой момент нужно вдохновение. К сожалению, мы не выиграли. Пытались, но не смогли. Будем работать усерднее», — добавил он. Специалист отметил, что второй тайм сложился для «горожан» лучше и они заслуживали гол в отличие от «Челси», которые провели лишь одну контратаку.

Финальная встреча в рамках Лиги чемпионов прошла в Португалии и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Челси». Единственный мяч на 42-й минуте забил немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц.

«Челси» стал обладателем трофея во второй раз в своей истории. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. В 2008 году также в английском финале Еврокубка они не сумели переиграть «Манчестер Юнайтед».

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