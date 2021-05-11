«Манчестер Сити» выиграл АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Лестер Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Этот результат сделал лидера турнира «Манчестер Сити» недосягаемым до конкурентов. «Горожане» таким образом досрочно выиграли АПЛ, имея в своем активе 80 очков после 35 матчей. На счету «красных дьяволов», занимающих вторую строчку, 70 очков.

Команда в третий раз выигрывает чемпионат Англии под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы. Всего «Сити» семь раз становился лучшим по итогам сезона в АПЛ.

Наиболее титулованным клубом в истории АПЛ является «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы 13 раз выигрывали турнир.