Тренер клуба АПЛ назвал способ привлечь фанатов к акции с преклонением колена

Тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» Нуну Эшпириту Санту назвал способ привлечь фанатов к акции с преклонением колена в знак борьбы с расизмом. Его слова приводит Daily Mail.

Санту предложил стоять на колене дольше пяти секунд, когда болельщики вернутся на трибуны. По его мнению, это поможет донести до них правильные мысли. «Мы будем вставать на колено — и каждый начнет понимать суть послания. Если же кто-то не согласится, то посмотрим, что можно сделать», — заявил тренер, добавив, что для искоренения расизма требуются годы.

21 апреля Международный олимпийский комитет (МОК) наложил запрет на проведение подобной акции во время Олимпийских игр в Токио. Решение лоббировали представители США, однако МОК отказал им.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

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