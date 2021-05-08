«Челси» помешал «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Челси» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 8 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу синих. В составе хозяев голом отметился Рахим Стерлинг. У гостей забитые мячи на свой счет записали Хаким Зиеш и Маркос Алонсо.

«Манчестер Сити» имеет в активе 80 очков и не смог досрочно стать чемпионом Англии. Ближайший преследователь «горожан» — МЮ — сохраняет математические шансы догнать соперника. У «Челси» 64 очка, команда находится на третьем месте.

«Манчестер Сити» в следующем туре 14 мая на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Челси» двумя днями раньше дома примет «Арсенал». 29 мая «горожане» встретятся с синими в финале Лиги чемпионов.