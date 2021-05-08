Агуэро повторил неудачный пенальти Смолова в матче с «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не забил пенальти в конце первого тайма матча 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Челси». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек исполнил удар Паненки (с подсечкой) и попал во вратаря лондонцев Эдуара Менди. На момент публикации новости в матче идет перерыв. Горожане ведут в счете благодаря голу Рахима Стерлинга.

В похожем стиле в серии пенальти четвертьфинального матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии удар исполнил форвард национальной российской команды Федор Смолов. Тогда нападающему также не удалось поразить ворота.