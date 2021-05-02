Фанаты «Манчестер Юнайтед» сорвали матч АПЛ с «Ливерпулем»

Матч 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» был сорван болельщиками манкунианцев. Об этом сообщается на сайте «красных дьяволов».

В клубе заявили, что встреча перенесена на неопределенный срок из соображений безопасности. Новая дата проведения игры будет утверждена совместно с руководством лиги.

Ранее в воскресенье, 2 мая, сообщалось, что болельщики МЮ устроили многотысячную акцию протеста перед стартом встречи. Фанаты собрались у стадиона «Олд Траффорд» с файерами и ракетницами, часть поклонников манкунианцев прорвались на поле.

Игра с «Ливерпулем» должна была пройти на «Олд Траффорде» 2 мая. Начало встречи было запланировано на 18:30 по московскому времени.