Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле перед матчем с «Ливерпулем»

BREAKING: @SkySportsNews is reporting that the Manchester United v Liverpool match referee has been turned away from Old Trafford where a protest against the Glazer family is taking place.



Read more here: https://t.co/RdVLmjdj27 pic.twitter.com/XI66UZOiEt — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

Тысячи фанатов «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против руководства клуба в преддверии домашнего матча 34-го тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». Видео беспорядков опубликовано в аккаунте Sky News в Twitter.

Сначала болельщики собрались с плакатами, файерами и ракетницами у стадиона «Олд Траффорд», а затем часть поклонников МЮ прорвалась на поле. Через некоторое время фанаты начали покидать арену.

Уточняется, что болельщики недовольны действиями семьи Глейзеров, владеющей клубом. Фанаты критикуют руководство за присоединение к Суперлиге. Игра с «Ливерпулем» должна начаться в 18:30 по московскому времени.