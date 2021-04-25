«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Лидсом» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 25 апреля, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Манчестер Юнайтед» имеет в активе 67 очков и занимает второе место в чемпионате. У «Лидса» на 20 очков меньше, команда находится на девятой позиции.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 2 мая на своем поле примет «Ливерпуль». «Лидс» днем раньше на выезде сыграет с «Брайтоном».