Фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» подрались в Португалии за два дня до финала ЛЧ

@olhaoquete2igo / Twitter

Фанаты английских «Манчестер Сити» и «Челси» устроили драку в Порту за два дня до встречи команд в финале Лиги чемпионов, который пройдет на местном стадионе «Драгау». Видео инцидента опубликовано в Twitter olhaoquete2igo.

Уточняется, что конфликт произошел в ночь на пятницу, 28 мая, после закрытия баров. В столкновениях пострадали два человека. В потасовку пришлось вмешаться сотрудникам португальской полиции, которые применили оружие с резиновыми пулями.

Финал Лиги чемпионов изначально должен был пройти в Стамбуле, но игру перенесли из Турции из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса в стране. Матч пройдет в субботу, 29 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени. На трибуны допустят 16,5 тысячи болельщиков.