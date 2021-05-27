Португальский нападающий Криштиану Роналду сообщил одноклубникам о желании уйти из «Ювентуса». Информацию об этом опубликовал Football Italia.

36-летний футболист считает, что достиг в Турине всех поставленных целей. В данный момент форвард находится в расположении сборной Португалии и готовится к предстоящему чемпионату Европы.

«Ювентус» занял четвертое место по итогам сезона в чемпионате Италии и вышел в Лигу чемпионов. 22 мая сообщалось о готовности Роналду покинуть клуб и вернуться в «Манчестер Юнайтед» в том случае, если «старая синьора» не пробьется в ЛЧ.

Также среди возможных вариантов продолжения карьеры португальца назывались лиссабонский «Спортинг» и французский «Пари Сен-Жермен». Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в 2022 году.

Роналду выступает за туринский клуб с лета 2018-го. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету выступления за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал». Форвард пять раз выигрывал Лигу чемпионов.