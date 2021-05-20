«Ювентус» нашел замену Роналду в «Барселоне»

«Ювентус» рассматривает вариант приобретения французского нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Об этом сообщает Football Italia.

Издание утверждает, что в «Барселоне» готовы расстаться с 30-летним форвардом. В свою очередь руководство «старой синьоры» видит во французе замену португальцу Криштиану Роналду.

3 мая сообщалось, что 36-летний Роналду не планирует продлевать контракт с «Ювентусом». Среди вариантов продолжения карьеры назывался лиссабонский «Спортинг» — первый клуб португальца. Однако 14 мая агент форварда отметил, что Роналду якобы не намерен возвращаться в родную команду.

Контракт Гризманна рассчитан до июня 2024 года. На его счету 12 голов в 35 матчах в Ла Лиге в сезоне-2020/2021. Он присоединился к команде в 2019 году.