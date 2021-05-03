Стали известны планы Роналду на будущее

Стали известны планы португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на будущее. Об этом сообщает SAPO.

Как утверждает журналист Клаудио Раймонди, 36-летний форвард не станет продлевать соглашение с туринским клубом. Роналду намерен вернуться в родной клуб — «Спортинг». Нападающий готов сменить команду летом 2022 года после того, как истечет срок действия контракта с «Ювентусом».

23 апреля сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Отмечалось, что форвард готов на понижения зарплаты ради возвращения в стан «красных дьяволов».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Роналду забил 27 голов в 30 матчах. В шести матчах Лиги чемпионов форвард отметился четырьмя забитыми мячами.

Роналду известен по выступлениям за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус». Нападающий пять раз выигрывал кубок Лиги чемпионов.