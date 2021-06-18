Англия потеряла очки в матче с Шотландией на чемпионате Европы

Англия сыграла вничью с Шотландией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 18 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

Ничья позволила Англии набрать четыре очка, команда находится на втором месте в группе D. Шотландцы с одним очком замыкают квартет.

Англия в заключительном туре группового этапа 22 июня сыграет с Чехией. Шотландия в тот же день встретится с Хорватией.