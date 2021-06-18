Болельщики в Лондоне освистали вставших на колено футболистов Англии и Шотландии

Болельщики освистали футболистов сборных Англии и Шотландии, вставших на колено перед стартом матча команд на чемпионате Европы. Об этом в Twitter сообщил журналист AP Роб Харрис.

Игра проходит в пятницу, 18 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По словам репортера, услышав свист, работники арены сделали громче музыку в колонках.

На момент публикации новости в матче идет 25-я минута. Счет не открыт.

Акция, в рамках которой футболисты по всему миру преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе. Некоторые команды-участницы Евро отказались от этого жеста. Среди них сборная России.

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