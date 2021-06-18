Пережившего остановку сердца Эриксена выписали из больницы

Футболист «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен выписан из больницы. Об этом сообщается в Instagram датской национальной команды.

Уточняется, что игроку успешно имплантировали кардиостимулятор. Он посетил расположение сборной Дании, а затем отправился домой к семье. Эриксен отметил, что чувствует себя хорошо и готовится поддержать команду на встрече чемпионата Европы с россиянами.

Об имплантации Эриксену кардиостимулятора стало известно в четверг, 17 июня. Устройство поможет избежать опасных для жизни аритмий и остановки сердца.

12 июня Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы против Финляндии. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего увезли в подтрибунное помещение, а затем госпитализировали. Как стало известно позже, датчанин пережил остановку сердца. 21 июня сборная Дании сыграет с Россией.

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