Бывший тренер «Тоттенхэма» сравнил сборные России и Украины

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп сравнил сборные России и Украины. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что ему очень не хотелось этого делать, чтобы не расстраивать поклонников обеих команд. Однако он добавил, что, если смотреть на результат на чемпионате Европы, украинцы превосходят россиян.

Кроме того, Реднапп посоветовал Российской премьер-лиге ужесточить лимит на легионеров. По его мнению, так у отечественных футболистов появится больше шансов проявить себя.

На чемпионате Европы сборная России заняла четвертое место на групповом этапе и не смогла выйти в плей-офф. Украинцы в своем квартете финишировали третьими и оказались в 1/8 финала. Там команда Андрея Шевченко победила Швецию и в четвертьфинале встретится с Англией. Игра состоится в субботу, 3 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.