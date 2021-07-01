Избившего российского фаната на матче с участием Украины болельщика арестовали

Болельщика, избившего российского фаната Дениса Смоленского на матче чемпионата Европы Украина — Швеция, арестовали. Об этом RT рассказал сам пострадавший.

Поклонник сборной России также отметил, что пока не знает, будет ли предпринимать какие-то действия. Он добавил, что не успел обсудить случившееся даже с мамой. Смоленский также рассказал, что по итогам матча лишился российского флага и шапки-ушанки.

О нападении на Смоленского стало известно 30 июня. Позднее он рассказал, что родился в России, однако затем переехал в Шотландию. Перед матчем он заявил, что русские поддерживают украинцев и бояться на трибунах ему некого.

Сборная Украины одержала победу над Швецией со счетом 2:1 в дополнительное время. В четвертьфинале турнира ей предстоит матч против команды Англии.

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