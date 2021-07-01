Боярский высмеял работу Черчесова и призвал поднять ему зарплату

Народный артист РСФСР Михаил Боярский высмеял работу главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и призвал поднять ему зарплату. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Актер посчитал, что оклад специалиста не соответствует нормам национальной команды, поэтому его выплаты нужно увеличить минимум в два раза. «Поскольку он считает, что матч с Данией со счетом 4:1 — наш лучший матч на Евро, то, когда счет будет 8:1, это будет в два раза лучше», — добавил он.

Ранее 30 июня были обнародованы итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза, в рамках которого состоялось обсуждение выступления национальной команды на чемпионате Европы. Члены комитета отметили, что основной проблемой команды стал недостаточный уровень мастерства футболистов, что не позволило им быть конкурентоспособными на турнире.

Сборная России проиграла Дании в заключительном матче группового этапа и опустилась на четвертое место в квартете В. Это не позволило команде Черчесова пробиться в плей-офф Евро. Тогда тренер назвал выступление команды в этой встрече лучшей на турнире.