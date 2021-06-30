В РФС оценили выступление сборной России на Евро и поддержали Черчесова

В Российском футбольном союзе (РФС) рассмотрели выступление отечественной сборной на чемпионате Европы в рамках заседания технического комитета организации. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Как утверждает член комитета Михаил Гершкович, выступление сборной России признано неудовлетворительным. Однако собравшиеся поддержали главного тренера команды Станислава Черчесова. Основной проблемой назван уровень отечественных футболистов.

«Черчесов сумел вывести команду на хороший физический уровень, но мастерства им не хватило для конкуренции. Кроме того, как отметил и тренер, не было той самоотдачи, что мы наблюдали на чемпионате мира», — отметил Гершкович.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда уступила Дании со счетом 1:4 и не пробилась в плей-офф.

Черчесов руководит сборной России с 2016 года. На чемпионате мира в 2018 году команда под его началом пробилась в четвертьфинал турнира.

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