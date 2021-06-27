Познер захотел пригласить Черчесова на интервью

Российский телеведущий Владимир Познер захотел пригласить на интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом журналист написал на своем сайте.

Однако, по мнению ведущего, Черчесов не придет к нему в студию на этот раз. «Тогда (после участия сборной России в Чемпионате мира по футболу в 2018 году — прим. "Ленты.ру") он приходил на волне, очень успешным, героем, всеобщим любимцем. Сегодня все по-другому. Многие даже его винят в том, что произошло на чемпионате, хотя я считаю, что это несправедливо», — поделился Познер, добавив, что в случае согласия тренера у них получилась бы интересная беседа.

Журналист отметил, что задал бы вопрос Черчесову по поводу результатов российской сборной на чемпионате Европы. Телеведущего интересует, была ли неудача команды шоком для тренера или же он понимал, что работает с не очень сильными игроками.

Ранее сообщалось, что из-за вылета России с Евро-2020 большинство россиян хотели бы, чтобы главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ушел в отставку. В голосовании приняли почти 30 тысяч человек. Большая их часть — 72 процента — считают, что Черчесову следует покинуть российскую сборную.

Сборная России проиграла Дании в заключительном матче группового этапа Евро. Команда опустилась на четвертое место в турнирной таблице квартета В и вылетела с турнира.

Черчесов возглавляет сборную с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.