Познер оценил слова Бероева о коронавирусе и холокосте

Журналист, телеведущий Владимир Познер прокомментировал слова актера Егора Бероева, возмутившегося дискриминацией непривитых россиян и сравнившего нынешнюю ситуацию в стране с холокостом. В беседе с «Газетой.ру» ведущий Первого канала оценил высказывание Бероева и выразил свою точку зрения на вакцинирование от коронавируса.

«Сравнение Бероева, мягко говоря, некорректное. Звезду Давида заставляли надевать в нацистской Германии, чтобы определить евреев и потом их уничтожить», — заявил Познер.

По мнению телеведущего, к вирусу и борьбе с ним в России относятся скептически по целому ряду причин. В качестве одной из них Познер назвал «неумелую пропаганду». «Второе — у нас люди очень подозрительные, и это понятно, их столько обманывали в течение такого количества лет», — заключил журналист.

Бероев сделал заявление о коронавирусных ограничениях на вручении премии «ТЭФИ — Летопись Победы». Он вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой, похожую на те, которые нацисты заставляли носить евреев на подконтрольных властям Германии территориях в период холокоста. Артист призвал «не допустить сегрегации общества на умных и глупых, евреев и неевреев, привитых и непривитых». Бероев также объявил, что не прививался, и удивился, почему «потомки победителей» допустили ковидные запреты.

Поступок актера вызвал критику со стороны общественности. В частности, на высказывание Бероева обратил внимание бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который назвал акцию «психопатической выходкой». Позже актера осудил и глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.