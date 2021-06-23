Еврейская община осудила Бероева за сравнение ковидных ограничений с холокостом

Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин осудил актера Егора Бероева за сравнение ковидных ограничений в Москве с холокостом. Он оценил слова артиста в беседе с изданием «Подъем».

Горин заявил, что сравнение запрета на посещение людных мест с Варшавским гетто «не указывает на высокую интеллектуальность». «А безвкусица — наклеить золотую шестиконечную звезду, не понимая, что это вульгаризация катастрофы, геноцида, убийства детей», — добавил собеседник. Он также отметил, что Бероев выставил себя на поругание и посмешище, а его слова — это «признак запущенного состояния морального и этического чувства».

Во вторник, 22 июня российский актер Егор Бероев сделал заявление о коронавирусных ограничениях на вручении премии «ТЭФИ — Летопись Победы». Он вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой, похожую на те, которые нацисты заставляли носить евреев на подконтрольных властям Германии территориях в период холокоста. Артист призвал «не допустить сегрегации общества на умных и глупых, евреев и неевреев, привитых и непривитых». Бероев также объявил, что не прививался, и удивился, почему «потомки победителей» допустили ковидные запреты.

В Москве с 28 июня посещать рестораны, кафе и прочие места массового скопления людей смогут только граждане, имеющие защиту от COVID-19. К ним относятся вакцинированные от коронавируса, перенесшие болезнь за последние шесть месяцев и имеющие отрицательный ПЦР-тест.