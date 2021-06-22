Актер Егор Бероев возмутился дискриминацией непривитых россиян

Российский актер Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился дискриминацией непривитых россиян. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

Артист со сцены рассказал, что не вакцинировался от коронавируса, в то время как многие его друзья уже привились. «Это никогда не было причиной для ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга», — отметил он.

Актер пожаловался, что проснулся в мире, где вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальной части общества или же будет находиться в резервации. «У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?» — спросит Бероев.

Он подчеркнул, что человеческая честь и достоинство не должны приноситься в жертву общественному благу, а также призвал не допустить разделения людей на привитых и непривитых. Он сравнил произошедшее с дискриминацией евреев. «Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью», — напомнил актер.

Ранее сообщалось, что с 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут люди, которые сделали прививку, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.