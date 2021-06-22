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Власти Москвы рассказали о правилах посещения «бесковидных» ресторанов

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Московские власти разъяснили правила посещения столичных «бесковидных» ресторанов, которые начнут действовать с 28 июня. Об изменениях рассказал руководитель столичного Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк, передает ТАСС.

По его словам, для посещения ресторанов гражданам нужно будет предъявить QR-код с сайта «Госуслуги» или с портала mos.ru. Несовершеннолетние смогут войти в ресторан, предъявив QR-код по результатам ПЦР-тестирования.

«Дети до 18 лет, если необходимо попасть на некое торжество, то у них есть возможность сделать ПЦР, и в течение 72 часов [они] могут посетить ресторан», — заявил Немерюк.

Он также отметил, что посетители с противопоказанием к вакцинации обязаны при входе в «бесковидные» рестораны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Иностранные граждане смогут посещать рестораны при предъявлении теста.

Ранее сообщалось, что QR-код вакцинировавшиеся и переболевшие жители столицы смогут получить с 25 июня в электронной медицинской карте.

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